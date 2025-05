Rompi il silenzio e illumina il buio, devolvi il tuo 5x1000 alla Lega del Filo d’Oro

Lanciata il 5 maggio 2025, in occasione della Giornata Europea della Vita Indipendente, la campagna #unaiutoprezioso invita a scegliere la Lega del Filo d’Oro per il 5x1000. I fondi raccolti finanziano l'apertura di nuove sedi, come quella in Abruzzo nel 2024, e progetti futuri in Calabria e Sardegna. Un esempio concreto è la storia di Biagio Luigi, che, grazie al supporto del Centro Nazionale di Osimo e del Servizio Territoriale di Termini Imerese, ha trovato una quotidianità più serena. La campagna, sostenuta dai testimonial Renzo Arbore e Neri Marcorè, sottolinea che una firma può garantire un aiuto prezioso a non vede e non sente e alle loro famiglie.