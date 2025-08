Trump sposa lo spot di Sidney Sweeney: il meme è virale

In realtà, furbescamente, nessun politico democratico di spicco si è espresso finora sui jeans della discordia. Le voci che provengono dai social arrivano più che altro da isolati sostenitori dell'area progressista, che comunque attraverso i loro messaggi su internet hanno creato una corrente di pensiero quantomeno polarizzante. Proprio su X, il secondo social mainstream più amato dai repubblicani MAGA dopo il trumpiano Truth, si è espresso il portavoce della Casa Bianca, Steven Cheung, postando parole in linea con quelle di Vance: "Questo pensiero progressista distorto, idiota e ottuso è una delle ragioni principali per cui gli americani hanno votato in quel modo nel 2024. Sono stanchi di queste stronzate". Un pensiero forte che come tutte le opinioni nette possono essere meglio espresse attraverso un'immagine d'impatto, in grado di essere in qualche modo condivisa e rielaborata nel grande frullatore rappresentato dall'internet. Ecco quindi che la già celebre foto di Sydney Sweeney fasciata di blue jeans viene replicata e distorta, fino ad assurgere al ruolo di meme per arrivare davvero a tutti, anche a chi non leggerebbe mai un articolo sul New York Times per capire da che parte schierarsi nella controversia. La satira perfetta, la presa in giro che però finirà solo per far bene a te, ecco quindi che arriva nientemeno che da Donald Trump Jr, rampollo di cui è pleonastico anche solo ricordare i natali. "Donaldino" sceglie Instagram per far sentire la sua voce, supportando il padre con una foto generata dall'intelligenza artificiale che mostra il presidente degli Stati Uniti con la medesima posa e il medesimo outfit dell'altrettanto bionda Sydney. Per evitare poi che possano esserci fraintendimenti, Trump Jr allega quindi alla sua creazione (featuring AI) la seguente didascalia: "Donald is so hot right now!!!" (Donald in questo momento è davvero figo!!!). Un messaggio che era anche una call to action al babbo, che a quel punto non poteva più esimersi dall'entrare in prima persona nell'agone della polemica pubblica.