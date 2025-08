Trump: "Dai dazi un possibile dividendo per i meno abbienti"

Con la sua politica dei dazi Donald Trump ha incassato finora 152 miliardi di dollari, circa il doppio degli incassi dello stesso periodo nel 2024 (78 miliardi). È quanto scrive il New York Times citando i dati comunicati dal Tesoro. Molti media americani avvertono però: il rischio è che a pagare siano i contribuenti americani. Intanto, il presidente Usa sostiene che il gettito generato dai dazi servirà per ridurre il debito pubblico ma ha ipotizzato anche "un dividendo" per i meno abbienti.