Trump invita Papa Leone XIV alla Casa Bianca

La presidente di Cbs News, Wendy McMahon, ha annunciato le sue dimissioni. Si tratta dell'ultimo sviluppo nel braccio di ferro tra l'azienda e Donald Trump, che ha fatto causa alla Cbs per 20 miliardi di dollari. "E' diventato chiaro che io e l'azienda non siamo d'accordo sulla strada da seguire", ha affermato McMahon in un memo citato dal New York Times. Le tensioni tra McMahon e la società proprietaria di Cbs, Paramount, covano da mesi. La Paramount è in trattative per risolvere una causa da 20 miliardi di dollari intentata da Trump, che accusa il programma di Cbs News '60 Minutes' di avere ingannevolmente modificato un'intervista dell'anno scorso con la sua avversaria democratica, Kamala Harris. La situazione ha portato il mese scorso alle dimissioni del produttore esecutivo di '60 Minutes', Bill Owens, che ha lamentato la perdita di indipendenza giornalistica del programma.