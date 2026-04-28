Melania Trump e la regina Camilla alla Casa Bianca fanno coppia nel look

La First Lady statunitense ha riproposto anche un modello di giacca da lei molto amata e sfoggiata in altri colori in passato, sempre per cerimonie ufficiali e importanti: la bar jacket, dall’inconfondibile forma stretta sui fianchi, un capo che ha segnato la storia della moda. Ai piedi, sempre le altissime décolleté, anche loro in tinta. La regina Camilla ha invece optato per un abito cappotto sartoriale dalle linee essenziali, lungo fino a metà polpaccio, cappello, borsa a mano e guanti bianchi. A marcare la differenza nei ruoli sono i gioielli. La consorte di re Carlo III ha infatti indossato una grande spilla di diamanti, puntata a sinistra in corrispondenza della spalla, e un paio di orecchini impreziositi anche da due grandi perle.