I REALI INGLESI NEGLI USA

Melania Trump e la regina Camilla alla Casa Bianca fanno coppia nel look

La First Lady Usa ha riproposto un modello di giacca da lei molto amata, la consorte di re Carlo un abito sartoriale. A rimarcare i ruoli, i gioielli

28 Apr 2026 - 18:57
La regina Camilla e la First lady Usa Melania Trump alla Casa Bianca © IPA

La regina Camilla e la First lady Usa Melania Trump alla Casa Bianca © IPA

Due queen in bianco. Melania Trump ha accolto la regina Camilla in un elegante tailleur bianco e cappello a tesa larga di paglia intrecciata con un nastro abbinato. Un look elegante e discreto, indossato in occasione della cerimonia di benvenuto alla Casa Bianca per i sovrani inglesi, al loro secondo giorno di visita ufficiale negli Stati Uniti. Accanto a loro, naturalmente, i rispettivi mariti: il presidente Usa Donald Trump e re Carlo III, venuto in America a rinsaldare i rapporti tra Londra e Washington. 

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 La First Lady statunitense ha riproposto anche un modello di giacca da lei molto amata e sfoggiata in altri colori in passato, sempre per cerimonie ufficiali e importanti: la bar jacket, dall’inconfondibile forma stretta sui fianchi, un capo che ha segnato la storia della moda. Ai piedi, sempre le altissime décolleté, anche loro in tinta. La regina Camilla ha invece optato per un abito cappotto sartoriale dalle linee essenziali, lungo fino a metà polpaccio, cappello, borsa a mano e guanti bianchi. A marcare la differenza nei ruoli sono i gioielli. La consorte di re Carlo III ha infatti indossato una grande spilla di diamanti, puntata a sinistra in corrispondenza della spalla, e un paio di orecchini impreziositi anche da due grandi perle. 

I reali inglesi alla Casa Bianca, cosa prevede l’etichetta?

 Sulle rispettive scelte degli outfit non ci sono stati errori, dal momento in cui Melania e Camilla hanno indossato entrambe lunghezze sotto il ginocchio e mise abbinate a cappelli d’ordinanza, in segno di rispetto per la sovrana.

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