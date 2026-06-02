La scena si ripete ogni giorno in milioni di case: un bambino cerca lo sguardo di un genitore mentre quest'ultimo scorre notifiche, risponde a messaggi o controlla l'ennesimo aggiornamento sullo smartphone. È un gesto ormai automatico, quasi invisibile. Eppure, secondo la Svezia, potrebbe avere conseguenze molto più profonde di quanto immaginiamo. L'Agenzia svedese per la salute pubblica ha deciso di lanciare un messaggio chiaro alle famiglie: mettere via il cellulare quando si trascorre del tempo con i propri figli. Non un semplice invito alla moderazione, ma una vera e propria raccomandazione ufficiale supportata da studi che evidenziano come le abitudini digitali degli adulti influenzino direttamente quelle dei bambini.
L'esempio conta più delle parole
"Usa il telefono solo quando ne hai bisogno o quando lo stai utilizzando insieme a tuo figlio". È questa una delle indicazioni più nette contenute nelle nuove linee guida diffuse dall'autorità sanitaria svedese. Il principio è semplice: i bambini imparano osservando. Non ascoltano soltanto ciò che gli adulti dicono, ma assorbono soprattutto ciò che vedono fare ogni giorno. Se mamma e papà trascorrono molto tempo davanti a uno schermo, sarà più probabile che anche i figli sviluppino lo stesso comportamento. Una conclusione che emerge con forza dalla ricerca commissionata dal governo svedese per analizzare il rapporto tra il benessere dei minori e l'uso dei dispositivi digitali da parte dei genitori.
Nascono le zone "phone-free" dentro casa
Tra le novità più concrete c'è la proposta di creare spazi domestici completamente liberi dagli schermi. La camera da letto e il tavolo da pranzo sono indicati come i luoghi simbolo da preservare. Ambienti in cui recuperare conversazioni, ascolto reciproco e momenti di attenzione esclusiva, senza l'interferenza continua delle notifiche. L'obiettivo non è demonizzare la tecnologia, ma restituire valore alla presenza. In un'epoca in cui essere fisicamente nella stessa stanza non significa necessariamente essere davvero insieme.
Il rischio di una relazione interrotta
Secondo gli esperti coinvolti nello studio, l'uso frequente degli schermi da parte dei genitori può compromettere la qualità delle interazioni con i figli. Le interruzioni continue, anche brevi, finiscono per ridurre la disponibilità emotiva degli adulti e la capacità di rispondere ai bisogni dei bambini. Il ministro svedese degli Affari sociali, Jakob Forssmed, ha sottolineato come molte persone non siano ancora pienamente consapevoli dell'impatto che il proprio comportamento digitale esercita sui più piccoli. Una consapevolezza che oggi appare sempre più urgente, soprattutto in una società dove il confine tra vita online e offline è diventato quasi impercettibile.
Attenzione anche alle foto condivise sui social
Le raccomandazioni non riguardano soltanto il tempo trascorso davanti agli schermi. L'Agenzia invita i genitori a riflettere attentamente prima di pubblicare immagini o video dei propri figli online. La tutela della privacy dei minori diventa così parte integrante dell'educazione digitale familiare. Ogni contenuto condiviso potrebbe restare online per anni, contribuendo a costruire un'identità digitale che il bambino non ha scelto personalmente.
Schermi vietati prima di dormire
La Svezia aveva già introdotto linee guida specifiche per i minori. Le raccomandazioni prevedono nessun utilizzo di schermi sotto i due anni di età, un massimo di un'ora al giorno tra i due e i cinque anni, due ore tra i sei e i dodici anni e fino a tre ore per gli adolescenti. Particolare attenzione viene dedicata al sonno: smartphone, tablet e computer dovrebbero restare fuori dalla camera da letto durante la notte, mentre l'utilizzo di dispositivi digitali dovrebbe essere evitato nelle ore immediatamente precedenti al riposo.
Verso scuole senza smartphone?
La stretta sugli schermi non si fermerà alle mura domestiche. Il Paese scandinavo si prepara a introdurre un divieto nazionale degli smartphone nelle scuole. La misura entrerà a far parte della legislazione scolastica e interesserà gli studenti fino ai 15-16 anni. L'obiettivo dichiarato è favorire concentrazione, apprendimento e relazioni sociali durante l'orario scolastico.