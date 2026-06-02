"Usa il telefono solo quando ne hai bisogno o quando lo stai utilizzando insieme a tuo figlio". È questa una delle indicazioni più nette contenute nelle nuove linee guida diffuse dall'autorità sanitaria svedese. Il principio è semplice: i bambini imparano osservando. Non ascoltano soltanto ciò che gli adulti dicono, ma assorbono soprattutto ciò che vedono fare ogni giorno. Se mamma e papà trascorrono molto tempo davanti a uno schermo, sarà più probabile che anche i figli sviluppino lo stesso comportamento. Una conclusione che emerge con forza dalla ricerca commissionata dal governo svedese per analizzare il rapporto tra il benessere dei minori e l'uso dei dispositivi digitali da parte dei genitori.