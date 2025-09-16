Scuola, Valditara: "Non torno indietro sul divieto cellulari in classe"

"Una scelta presa non certo per motivi demagogici, ma per difendere la salute dei nostri ragazzi e anche qualità degli apprendimenti. Andiamo avanti decisi, quando io sono convinto di una scelta di certo non torno indietro". Così il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, rispondendo a margine dell'incontro "Connecting to the future" svoltosi ad Ancona nella sede di Confindustria, a una domanda sulla petizione per chiedere di abolire il divieto di utilizzare i cellulari in classe. "L'80% degli italiani è favorevole al divieto misura, così come la maggioranza degli studenti - ha aggiunto Valditara -. La scelta viene anche raccomandata dai maggiori esperti internazionali di psicologia, neurologia e pedagogia ed è una scelta che stanno adottando i principali Stati occidentali e non solo".