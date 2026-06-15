Poi spiega le motivazioni di questa scelta parlando della sua esperienza come padre: "Arrivo a questa conclusione come genitore. So esattamente quali paure proviamo tutti quando pensiamo a questo problema. Tutto quello che ho sempre voluto per i miei figli è che fossero felici e al sicuro. E penso che sia quello che ogni genitore desidera. Ma ora faccio una domanda: credete davvero che i social media creino un ambiente felice per i nostri figli? Credete davvero che sia un luogo dove possono sentirsi al sicuro? Io, personalmente, non credo nemmeno di dover rispondere a queste domande... Ogni genitore può vederlo con i propri occhi. I social media stanno rendendo infelici i bambini. Rende più facile per i bulli molestarli e abusarli, e potrebbe persino danneggiare la loro salute mentale, esponendoli a contenuti pericolosi perché è proprio quello che attira l'attenzione". Concludendo sottolinea come i social creino dipendenza: "I social sono progettati per creare dipendenza. Funzionalità come l'Infinite Scroll sono pensate per bloccarti per ore. Impedisce ai bambini di fare i compiti, di leggere, di giocare con gli amici all'aperto, di andare a letto a un'ora decente".