TikTok crea dipendenza: lo scroll infinito e il design avvincente nel mirino della Commissione Ue

Scroll infinito, riproduzione automatica, algoritmo altamente personalizzato e notifiche push: sono questi gli elementi che rendono il design del social più amato dalla Gen Z, TikTok, "accattivante" a tal punto da violare il regolamento europeo sullo spazio digitale. È la conclusione della Commissione europea la quale ha stabilito, in via preliminare, che TikTok avrebbe violato il Digital Services Act.



Secondo una prima indagine dell'esecutivo comunitario, la piattaforma social non avrebbe valutato adeguatamente in che modo queste funzionalità che creano dipendenza potrebbero danneggiare il benessere fisico e mentale dei suoi utenti, compresi i minori e gli adulti vulnerabili. Ad esempio, si legge in una nota della Commissione Ue, "premiando" costantemente gli utenti con nuovi contenuti, alcune funzionalità di TikTok alimentano la voglia di continuare a scorrere sullo schermo e mettono il cervello in "modalità pilota automatico". Attività che può portare a comportamenti compulsivi e a ridurre l'autocontrollo. Non solo: per l'esecutivo Ue, TikTok avrebbe inoltre ignorato importanti indicatori di un uso ossessivo dell'app, come il tempo che i minorenni trascorrono di notte sulla piattaforma o la frequenza con cui gli utenti aprono l'applicazione.

