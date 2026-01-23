TikTok, nasce la joint venture che salva le attività negli Stati Uniti

LA SODDISFAZIONE DI TRUMP

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha espresso soddisfazione per l'intesa e ringraziato il suo omologo cinese Xi Jinping per aver approvato la soluzione. "Sono così felice di aver contribuito a salvare TikTok!" ha scritto Trump sul suo account social Truth. "Vorrei anche ringraziare il presidente cinese Xi per aver collaborato con noi e aver infine approvato l'accordo" ha aggiunto. Trump aveva esercitato pressioni sulla piattaforma sin dall'inizio della sua prima presidenza. Nel suo primo mandato, nell’agosto del 2020, il presidente americano aveva firmato un ordine esecutivo che imponeva alla società madre cinese, ByteDance, di dismettere le proprie attività negli Stati Uniti entro novanta giorni, temendo un controllo cinese sui dati degli utenti americani.