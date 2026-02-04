Elon Musk nei guai, perquisita la sede di X Francia dalla procura di Parigi

Non solo i deepfake dell'Ai, nel 12 gennaio 2025 il deputato macroniano esperto in cybersicurezza, Eric Bothorel, ha allertato la procura locale su "modifiche dell'algoritmo X", nonché "apparenti ingerenze nella gestione" del social media dal 2022, anno dell'acquisizione di Musk. Da allora, Bothorel ha osservato una "riduzione della diversità delle voci e delle opzioni". In questo modo, spiega, il social si è allontanato dall'obiettivo di "garantire un ambiente sicuro e rispettoso di tutti", diventando così "un vero pericolo e una minaccia per le nostre democrazie''. Il 22 gennaio 2025, il responsabile di X France, Laurent Buanec, replicava che il social si basa su "regole rigide, chiare e trasparenti, volte a proteggere la piattaforma dai discorsi di odio" e "lotta alla disinformazione". Ma non è bastato a far scattare il controllo da parte della procura di Parigi che, tra l'altro, ha abbandonato il suo profilo X e non è alla prima prova contro i giganti del web.