Social media, arriva l'app per verificare l'età | Von der Leyen: "Algoritmo fa male, ora piattaforme non hanno più scuse"

È pronto al lancio il software made in Europe che consentirà di verificare in maniera più stringente l'età dei social media. Nel momento di massima pressione sui social e sui loro algoritmi, con una serie di sentenze di condanna che ha colpito diverse Big tech, Bruxelles muove il primo passo concreto remando contro il dilagare delle applicazioni. E lo fa... con un'app. Lo ha annunciato la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, in un punto stampa a Bruxelles. La leader dell'esecutivo europeo ha spiegato che l'applicazione "è tecnicamente pronta e presto sarà a disposizione dei cittadini", dopo aver passato a pieni voti un periodo di test in cinque Paesi membri. Tra cui anche l'Italia. "È compito dei genitori, e non delle piattaforme, educare i propri figli", ha sottolineato von der Leyen. "Riguardo ai social la situazione è estremamente preoccupante, è un ambiente che crea dipendenza e non fa bene alle giovani menti in fase di sviluppo".