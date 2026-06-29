Giorgia Meloni su un possibile presidente della Repubblica di destra: "Non sia più un tabù"

Un presidente della Repubblica di destra non dovrebbe più essere considerato un tabù. Ne è convinta Giorgia Meloni, che durante un'intervista da Nicola Porro a "10 minuti" su Rete 4 ha affrontato il tema del futuro del Quirinale, tornando anche a difendere la propria linea nei confronti degli Stati Uniti. "Si pensava che niente potesse cambiare e invece si è dimostrato che le cose potevano cambiare", ha dichiarato la premier. "Non è detto che non possa superarsi anche quest'altro grande tabù, quello di avere un presidente della Repubblica che non è di centrosinistra".