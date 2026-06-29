l'intervista

Giorgia Meloni su un possibile presidente della Repubblica di destra: "Non sia più un tabù"

La premier a "10 minuti" su Rete 4 sostiene l'elezione di un capo dello Stato di centrodestra  

29 Giu 2026 - 20:20
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Un presidente della Repubblica di destra non dovrebbe più essere considerato un tabù. Ne è convinta Giorgia Meloni, che durante un'intervista da Nicola Porro a "10 minuti" su Rete 4 ha affrontato il tema del futuro del Quirinale, tornando anche a difendere la propria linea nei confronti degli Stati Uniti. "Si pensava che niente potesse cambiare e invece si è dimostrato che le cose potevano cambiare", ha dichiarato la premier. "Non è detto che non possa superarsi anche quest'altro grande tabù, quello di avere un presidente della Repubblica che non è di centrosinistra". 

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La stoccata all'establishment

 Rispondendo a Nicola Porro, che le chiedeva se un presidente della Repubblica di destra rappresenterebbe una notizia "terribile", Meloni ha replicato che lo sarebbe "per un certo establishment", lasciando intendere che esista ancora una resistenza culturale a questa eventualità.

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