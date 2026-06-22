Meloni ringrazia Starmer: "Collaborazione concreta su migranti, difesa ed energia"

Meloni ha ricordato il lavoro portato avanti dai due governi su questioni considerate strategiche per entrambi i Paesi, a partire dalla gestione dei flussi migratori e dalle principali crisi internazionali. "Abbiamo collaborato su dossier fondamentali per entrambe le nostre Nazioni: dalla gestione dei flussi migratori alle principali crisi internazionali, sempre con grande pragmatismo", ha sottolineato la premier. Nel messaggio viene evidenziato anche il rafforzamento del rapporto bilaterale tra Roma e Londra, con particolare attenzione ai comparti della difesa e dell'energia, considerati centrali per la sicurezza e la competitività dei due Paesi.