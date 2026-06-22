Meloni ringrazia Starmer: "Collaborazione concreta su migranti, difesa ed energia"

Giorgia Meloni ha rivolto un messaggio di ringraziamento al primo ministro britannico Keir Starmer, evidenziando la collaborazione sviluppata tra Italia e Regno Unito negli ultimi anni su alcuni dei principali temi dell'agenda internazionale. "Desidero, a nome del Governo italiano, ringraziare il Primo Ministro Keir Starmer per il lavoro svolto insieme in questi anni", ha affermato la presidente del Consiglio in una nota diffusa da Palazzo Chigi.
Meloni ha ricordato il lavoro portato avanti dai due governi su questioni considerate strategiche per entrambi i Paesi, a partire dalla gestione dei flussi migratori e dalle principali crisi internazionali. "Abbiamo collaborato su dossier fondamentali per entrambe le nostre Nazioni: dalla gestione dei flussi migratori alle principali crisi internazionali, sempre con grande pragmatismo", ha sottolineato la premier. Nel messaggio viene evidenziato anche il rafforzamento del rapporto bilaterale tra Roma e Londra, con particolare attenzione ai comparti della difesa e dell'energia, considerati centrali per la sicurezza e la competitività dei due Paesi.