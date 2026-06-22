Sterlina in calo sui minimi dell’anno dopo le dimissioni di Starmer
Annunciate le dimissioni da primo ministro e da leader dei Labour, al suo posto dovrebbe arrivare Andy Burnham. La valuta britannica sui minimi del 2026 a 1,318 dollari
Keir Starmer
Keir Starmer ha annunciato le sue dimissioni da leader del Partito laburista britannico e da primo ministro. Il passo indietro era nell’aria da qualche giorno, dopo il crollo di popolarità anche all’interno del Labour. Si apre così la strada alla sua sostituzione con l’ex sindaco di Manchester, Andy Burnham.
PARTITO LABURISTA IN CERCA DI LEADERSHIP
“Ogni decisione che ho preso è stata dettata dal voler mettere al primo posto il Paese che amo. Per questo motivo mi dimetterò da leader del Partito Laburista”, ha detto l’ex primo ministro Starmer in un discorso davanti a Dowing Stret. “Ho parlato con Sua Maestà il Re questa mattina per informarlo della mia decisione”. Al via le candidature alla leadership del partito laburista che potranno essere presentate dal 9 al 16 luglio.
STERLINA IN CALO
Le dimissioni da primo ministro di Starmer mettono sotto pressione la sterlina che nel valutario scende ai minimi del 2026. I Gilts, i titoli di Stato a 10 anni appaiono poco mossi con un rendimento del 4,85%. La valuta britannica cede lo 0,4% nei confronti del dollaro, a 1,318, vicina ai minimi di 1,3159 toccati a marzo. Il cross con l’euro è a 1,15. Il mercato guarda già a quali potrebbero essere le prossime mosse del futuro premier Andy Burnham, considerando i livelli già elevati di debito pubblico.