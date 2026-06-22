Regno Unito, chi è Andy Burnham: il "Re del Nord" favorito per il dopo Starmer

Nel 2010, dopo la sconfitta dei Labour alle elezioni generali e l'inizio dei tre lustri conservatori, Andy Burnham tenta il grande salto candidandosi alla guida del partito ma viene sconfitto da Ed Miliband. Cinque anni dopo ritenta, ma il risultato è sempre il medesimo: ad avere la meglio è Jeremy Corbyn. Proprio da quest'ultimo venne scelto come ministro dell'Interno del Gabinetto ombra, quindi come deputato dell'opposizione che ha il compito di "seguire" e contestare l'operato del ministro in carica. Nel 2017 abbandona Westminster e diventa il primo sindaco della neo-formata Città metropolitana di Manchester, venendo rieletto nel 2021 con percentuali ben superiori al 65% e nel 2024 con il 63%. A giugno 2026, quando la crisi politica di Keir Starmer è sempre più evidente, Burnham piazza l'ultima - e probabilmente decisiva - mossa sullo scacchiere. Si candida alle elezioni suppletive per il seggio di Makerfield e vince con il 55% dei voti. Rallentando la scalata di Reform Uk, e candidandosi come leader in pectore dei Laburisti.