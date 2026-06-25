Meloni: "Mai relazioni glaciali con Macron | Voli Usa da basi italiane? Da Rutte entusiastica ricostruzione confusionaria, serve prudenza"

Italia e Francia voltano pagina e rilanciano una completa collaborazione bilaterale. Al termine del vertice intergovernativo di Cap d'Antibes (in Francia), la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente francese Emmanuel Macron hanno rivendicato la solidità del rapporto tra i due Paesi, definendoli partner indispensabili per il futuro dell'Europa. "Senza Italia e Francia l'Europa e l'Occidente non sarebbero quello che sono: siamo due grandi nazioni con interessi convergenti", ha dichiarato Meloni. Macron ha seguito l'entusiasmo della premier: "Francia e Italia sono partner naturali".