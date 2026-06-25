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Trump: "L'Iran non avrà mai l'arma nucleare, il Medio Oriente è più sicuro" | La Casa Bianca chiede al Congresso 80 miliardi per coprire i costi del conflitto
Il segretario generale della Nato, Mark Rutte, un'intervista: "500 aerei Usa sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione Epic Fury". "Autorizzati solo voli tecnici e logistici, come da accordi" ha risposto il ministero della Difesa
trump iran © Tgcom24
"Abbiamo firmato un accordo che ha ottenuto ciò che nessun presidente aveva fatto prima: l'Iran non avrà mai l'arma nucleare", ha affermato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Il tycoon, a precisazione di quanto affermato, ha aggiunto: "Il Medio Oriente è ora più sicuro". Nel frattempo, l'amministrazione americana ha chiesto al Congresso 88 miliardi di dollari. Di questi, ben 80 miliardi sono stati richiesti per coprire i costi della guerra in Iran e altre spese legate al conflitto iniziato il 28 febbraio scorso. Polemica sulle parole del segretario generale della Nato, Mark Rutte, che in un'intervista a Fox News ha detto che "500 aerei Usa sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione Epic Fury". "Autorizzati solo voli tecnici e logistici, come da accordi" ha risposto il ministero della Difesa. Trump ha attaccato nuovamente alcuni Paesi alleati della Nato. "Deluso da Italia, Gran Bretagna, Germania e Francia. Ci hanno mollato, sarebbe stato carino se avessero offerto il loro aiuto. Un altro presidente non avrebbe incontrato Rutte", ha detto l'inquilino della Casa Bianca.
"Abbiamo firmato un accordo che ha ottenuto ciò che nessun presidente aveva fatto prima: l'Iran non avrà mai l'arma nucleare". Lo ha detto Donald Trump a Washington. "Il Medio Oriente è ora più sicuro", ha aggiunto il presidente americano.
L'amministrazione di Donald Trump ha chiesto al Congresso 88 miliardi di dollari, di cui 80 per coprire i costi della guerra in Iran e altre spese legate al conflitto. Oltre che per il Pentagono, la richiesta della Casa Bianca di 87,6 miliardi di dollari in fondi supplementari comprende risorse per gli agricoltori statunitensi, per gli interventi contro l'Ebola nell'Africa centrale e per progetti infrastrutturali interni.