Trump: "L'Iran non avrà mai l'arma nucleare, il Medio Oriente è più sicuro" | La Casa Bianca chiede al Congresso 80 miliardi per coprire i costi del conflitto

"Abbiamo firmato un accordo che ha ottenuto ciò che nessun presidente aveva fatto prima: l'Iran non avrà mai l'arma nucleare", ha affermato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Il tycoon, a precisazione di quanto affermato, ha aggiunto: "Il Medio Oriente è ora più sicuro". Nel frattempo, l'amministrazione americana ha chiesto al Congresso 88 miliardi di dollari. Di questi, ben 80 miliardi sono stati richiesti per coprire i costi della guerra in Iran e altre spese legate al conflitto iniziato il 28 febbraio scorso. Polemica sulle parole del segretario generale della Nato, Mark Rutte, che in un'intervista a Fox News ha detto che "500 aerei Usa sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione Epic Fury". "Autorizzati solo voli tecnici e logistici, come da accordi" ha risposto il ministero della Difesa. Trump ha attaccato nuovamente alcuni Paesi alleati della Nato. "Deluso da Italia, Gran Bretagna, Germania e Francia. Ci hanno mollato, sarebbe stato carino se avessero offerto il loro aiuto. Un altro presidente non avrebbe incontrato Rutte", ha detto l'inquilino della Casa Bianca.