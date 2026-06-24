Vertice E5 a Berlino, Meloni: "Rafforziamo il legame transatlantico, un pilastro dell'unità dell'Occidente"

Mentre sul Medio Oriente la premier Giorgia Meloni ha aggiunto: "La firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran è per tutti chiaramente un segnale molto positivo, ma siamo consapevoli di quanto il contesto resti precario, di quanto sia necessario contribuire e compiere ogni sforzo per consolidare il quadro". "Restano centrali il dossier nucleare, la stabilità regionale e la sicurezza delle rotte marittime internazionali con annessa libertà di navigazione - ha aggiunto -. Lo Stretto di Hormuz è una priorità strategica per tutti. Su questo l'Italia ha già offerto la propria disponibilità a dare una mano, ferme restando ovviamente le autorizzazioni che nel caso sarebbero necessarie".