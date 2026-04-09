Mattarella: "La Nato è nell'interesse di Usa e Ue, le sue ragioni di esistenza crescono" | "Libano sotto una tempesta di bombardamenti devastanti"

"Quando nacque la Nato è nata essenzialmente per contenere l'offensiva dell'Unione sovietica ma anche con una visione più ampia sul futuro. L'idea che il mondo sia organizzato in grandi soggetti internazionali, infatti a Usa e Russia si sono affiancati altri protagonisti: Cina, India e altri. Il mondo sempre più si caratterizza per un concerto di grandi soggetti, tra questi ci sono due soggetti che per motivi storici, culturali, di sangue, di valori di convivenza democratica sono indissolubilmente legati: Usa e Ue".