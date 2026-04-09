Mattarella: "La Nato è nell'interesse di Usa e Ue, le sue ragioni di esistenza crescono" | "Libano sotto una tempesta di bombardamenti devastanti"
Il presidente della Repubblica ha incontrato a Praga il presidente ceco Petr Pavel
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"L'alleanza atlantica è interesse di entrambe le sponde, sia Usa che Ue. Si tratta di avere soggetti nel dialogo, si spera sempre collaborativo con altri grandi soggetti, è interesse bilaterale e sono convinto che le sue ragioni storiche si vanno accrescendo e non diminuendo". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nella conferenza stampa al termine dell'incontro con il presidente della Repubblica Ceca, Petr Pavel, al Castello di Praga.
"Usa e Ue indissolubilmente legati"
"Quando nacque la Nato è nata essenzialmente per contenere l'offensiva dell'Unione sovietica ma anche con una visione più ampia sul futuro. L'idea che il mondo sia organizzato in grandi soggetti internazionali, infatti a Usa e Russia si sono affiancati altri protagonisti: Cina, India e altri. Il mondo sempre più si caratterizza per un concerto di grandi soggetti, tra questi ci sono due soggetti che per motivi storici, culturali, di sangue, di valori di convivenza democratica sono indissolubilmente legati: Usa e Ue".
"Libano sotto una tempesta di bombardamenti devastanti"
"Non posso non ricordare quanto avviene in Medioriente, in questo momento in Libano. Un Paese indipendente con un nuovo presidente e un nuovo governo, che sta procedendo a una stabilizzazione crescente del Paese e anche con un progressivo disarmo di Hezbollah e che oggi è sotto la tempesta di bombardamenti devastanti, come ieri è avvenuto", ha detto Mattarella.