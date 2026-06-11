Nato, Meloni: "Siamo al 2,8% del Pil in spese per la difesa, ma tutelare le famiglie è priorità"

A tenere principalmente banco nel discorso di Giorgia Meloni è ovviamente il conflitto tra Iran e Usa. La premier ha ribadito la dura condanna del governo italiano in merito alla condotta dei coloni israeliani in Cisgiordania - che "fomentano odio ed estremismo" - e contro il ministro Itamar Ben Gvir, contro cui la premier ha ribadito la richiesta di sanzioni. In merito al conflitto, ha rimandato i discorsi più approfonditi al vertice del G7 a Evian di settimana prossima, in cui ci dovrebbe essere un confronto diretto anche con il presidente americano Donald Trump anche alla luce degli ultimi attacchi, e al Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. "L'Europa ha gli strumenti per dire la sua, a partire dal regime sanzionatorio", ha ricordato la premier. "Se invece Teheran continuerà sulla strada sbagliata, l'Unione europea dovrà essere pronta a rafforzare la pressione, anche attraverso nuove misure mirate".