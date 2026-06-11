Nato, Meloni: "Siamo al 2,8% del Pil in spese per la difesa, ma tutelare le famiglie è priorità"
La premier, nelle comunicazioni in vista del Consiglio Ue, ha spiegato che la spesa in difesa è aumentata dello 0,7% grazie alle "spese sulla sicurezza"
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L'Italia si presenterà al vertice Nato con il 2,8% del Pil investito in difesa. Lo ha annunciato la premier Giorgia Meloni alla Camera durante le comunicazioni in vista del Consiglio Ue: "Siamo pronti ad assumerci le nostre responsabilità. La difesa è importante, ma mettere al riparo le famiglie e le imprese italiane dalla crisi in atto lo è altrettanto: sono due priorità interconnesse", ha spiegato. "Senza sicurezza l'energia finirebbe per costare sempre di più, senza energia non rimarrebbe più nulla da difendere con le armi".
La quota 2,8% del Pil e i futuri obiettivi
Meloni ha sottolineato come il superamento dell'obiettivo fissato dall'Alleanza atlantica per il 2026 sia avvenuto anche grazie a un "aumento dello 0,71%". Un successo, ha spiegato la premier, "garantito soprattutto dalle spese legate alla sicurezza sul proprio territorio". Secondo gli accordi Nato, entro il 2035 i membri dell'Alleanza dovranno investire almeno il 5% del Pil, da suddividere in 3,5% per la difesa e 1,5% in infrastrutture critiche e sicurezza informatica.
Iran, Meloni: "Ue deve essere pronta ad aumentare la pressione sull'Iran"
A tenere principalmente banco nel discorso di Giorgia Meloni è ovviamente il conflitto tra Iran e Usa. La premier ha ribadito la dura condanna del governo italiano in merito alla condotta dei coloni israeliani in Cisgiordania - che "fomentano odio ed estremismo" - e contro il ministro Itamar Ben Gvir, contro cui la premier ha ribadito la richiesta di sanzioni. In merito al conflitto, ha rimandato i discorsi più approfonditi al vertice del G7 a Evian di settimana prossima, in cui ci dovrebbe essere un confronto diretto anche con il presidente americano Donald Trump anche alla luce degli ultimi attacchi, e al Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. "L'Europa ha gli strumenti per dire la sua, a partire dal regime sanzionatorio", ha ricordato la premier. "Se invece Teheran continuerà sulla strada sbagliata, l'Unione europea dovrà essere pronta a rafforzare la pressione, anche attraverso nuove misure mirate".
La situazione in Libano: "Hezbollah sia disarmato, ma Israele si ritiri dal Paese"
In merito al capitolo Hormuz, Giorgia Meloni ha insistito su quanto già annunciato nei mesi scorsi: "L'Italia è disponibile a contribuire agli sforzi internazionali necessari e indispensabili al pieno ripristino del traffico marittimo". Ma solo "in un quadro post conflitto, con finalità esclusivamente difensive e nel rispetto della Costituzione e delle prerogative del Parlamento". Per quanto riguarda il Libano, la premier ha richiamato la necessità di una "soluzione politica" che preveda da una parte il disarmo di Hezbollah e dall'altra il ritiro di Israele da tutto il sud del Libano, oltre allo stop dei raid sulla popolazione civile. Una trattativa che, ha puntualizzato la premier, deve essere condotta anche con l'aiuto e l'appoggio del presidente libanese Aoun.