Nucleare, l'esperto: "Energia pulita e bollette più leggere, ma vanno ascoltate le paure dei cittadini". E sulle competenze: "Mancano i profili"

"Una centrale nucleare produce rifiuti radioattivi: le scorie appunto. Ma la nostra società lo fa già continuamente: con gli ospedali, le industrie e la ricerca per dirne alcuni. Detto questo il 99% è un rifiuto a bassa radioattività e le soluzioni per smaltire questi rifiuti ci sono già sono già e sono già utilizzate, cioè depositi di smaltimento. Parentesi: li usano tutti ma non l'Italia perché ci siamo fatti fermare da un pregiudizio. E cosa facciamo? Per ora li conserviamo in depositi stoccati.