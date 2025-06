Pichetto Fratin: "L'Italia entra nell'Alleanza Ue per il nucleare"

Lunedì prossimo "formulerò la dichiarazione di adesione all'Alleanza per il nucleare. Quindi passiamo da osservatori a veri e propri attori, perché c'è una scelta del governo in questa direzione", ha affermato Pichetto Fratin. Il ministro ha ricordato che "oggi consumiamo 310 miliardi di kilowattora e la previsione è che già nel 2040 saremo a 600 miliardi. Da qualche parte, quindi, dobbiamo produrre l'energia se vogliamo rimanere un paese del gruppo di testa nel mondo, un paese ricco e che dà futuro ai nostri figli e nipoti". Il nucleare, ha evidenziato, "è integrativo, non alternativo".