Grano e mais sarebbero stati coltivati illegalmente per cinque anni nella zona di Chernobyl, in Ucraina, teatro del peggiore disastro nucleare della storia avvenuto nel 1986 e da allora considerata zona contaminata. La notizia allarmante arriva dalla Procura generale dell'Ucraina che ha presentato una causa al Tribunale economico della regione di Kiev per ottenere la restituzione allo Stato di tre appezzamenti di terreno per una superficie totale di oltre 190 ettari. Non è stato specificato a quali mercati siano stati destinati i raccolti. Il tribunale ha già avviato un procedimento penale.