Un eroe di Chernobyl si toglie la vita dopo l'ennesima diagnosi di tumore

Esplosione della centrale di Chernobyl

- Il giorno della tragedia Smagin avrebbe dovuto sostituire un collega alle 8 del mattino. Ma all'1.30 di notte il reattore numero quattro della centrale esplose. Dal balcone del suo appartamento al 14esimo piano, l'uomo vide la devastazione dell'impianto e corse subito per dare una mano. Da allora ha subito sette operazioni per una diagnosi terribile: cancro da radiazioni. Ogni anno i medici mandavano Smagin in cura in centri speciali, senza riuscire mai a superare la malattia.