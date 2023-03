A Chernobyl i cani mutati: ecco che cosa succede nei dintorni della centrale

Questi ultimi, nati e cresciuti all'interno e intorno all'impianto chiuso, vagano tra gli edifici in rovina e abbandonati, riuscendo a trovare del cibo, a riprodursi. Insomma, a sopravvivere in condizioni estremamente difficili , proprio perché geneticamente diversi dalle specie che vivono a pochi chilometri di distanza dall'area contaminata. Un gruppo di scienziati sta studiando centinaia di loro per capire come siano riusciti a farlo. La speranza è quella di trovare risposte per insegnare agli esseri umani come vivere anche negli ambienti più brutali . La prima parte di questo studio è stata pubblicata sulla rivista Science Advances.

La ricerca Il gruppo di ricercatori ha prelevato il sangue da 302 cani. Alcuni degli animali vivono nella centrale elettrica di Chernobyl, altri a circa 15 chilometri, altri ancora a circa 45 chilometri di distanza. La maggior parte dei cani esaminati sembra discendere da animali domestici che i residenti sono stati costretti a lasciare quando hanno evacuato l'area. "Abbiamo avuto questa occasione d'oro" che getta le basi per rispondere a una domanda cruciale: "Come sopravvivi in ​​un ambiente ostile come questo per 15 generazioni?", ha dichiarato una delle autrici dello studio, Elaine Ostrander del National Human Genome Research Institute. Il collega Tim Mousseau, professore di scienze biologiche all'Università della Carolina del Sud, ha affermato che i cani "forniscono uno strumento incredibile per esaminare gli impatti di questo tipo di ambiente" sui mammiferi in generale. Mousseau lavora a Chernobyl dalla fine degli anni '90 e ha iniziato a raccogliere sangue dai cani intorno al 2017.

Ostrander ha spiegato che, attraverso il Dna, gli scienziati possono facilmente identificare i cani che vivono in aree ad alto, basso e medio livello di esposizione alle radiazioni. "È stata una pietra miliare enorme per noi", ha detto Ostrander. Ora i ricercatori possono iniziare a cercare alterazioni nel Dna. "Possiamo confrontarli e possiamo dire: "Ok, cosa è diverso, cosa è cambiato, cosa è mutato, cosa si è evoluto?", ha aggiunto. Il prossimo passo della ricerca sarà capire quali cambiamenti genetici dei cani possono essere attribuiti alle radiazioni e quali ad altri fattori. La dottoressa Kari Ekenstedt, veterinaria che insegna alla Purdue University e non è tra gli autori dello studio, ha affermato che si tratta di un primo passo per rispondere a domande importanti su come l'esposizione costante a livelli più elevati di radiazioni influisca sui grandi mammiferi.