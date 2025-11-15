Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
Vedova di un operaio morto nella centrale

Sopravvissuta al disastro nucleare di Chernobyl uccisa in un raid russo a Kiev

Nataliia Khodemchuk era vedova di Valerii Khodemchuk, uno dei primi operai morti nella centrale

15 Nov 2025 - 18:53
© Facebook

© Facebook

Suo marito è rimasto per sempre sotto le macerie del reattore esploso nella centrale di Chernobyl nel 1986, mentre per lei sono state fatali le ferite riportate in un attacco dei russi nella notte tra il 13 e il 14 novembre. È la storia di Nataliia Khodemchuk, donna ucraina che risulta fra le vittime del recente massiccio bombardamento di droni e missili su Kiev e anche vedova di Valerii Khodemchuk, uno dei primi operai morti nel disastro nucleare di quasi 40 anni fa: a riportarlo sono Ukrainska Pravda e altri media ucraini. Secondo Tamara Krushch, giornalista della Tv nazionale ucraina Ntku, la donna dopo l'incidente mortale per il marito si era trasferita a Kiev da Pripiat, vicino a Cernobyl, dove la coppia viveva. Nella capitale viveva in un palazzo con alloggi destinati proprio a ex dipendenti della centrale nucleare e le loro famiglie, raggiunto da uno dei missili e droni scagliati due notti fa dalla Russia.

Ti potrebbe interessare

cernobyl

Sullo stesso tema