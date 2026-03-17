Referendum che hanno cambiato l'Italia: il voto sul nucleare del 1987

Alle urne partecipò circa il 65% degli aventi diritto. Tutti e tre i quesiti furono approvati con una larga maggioranza di voti favorevoli, che superarono in ogni caso il 70%. Il risultato segnò una chiara indicazione dell’elettorato contro la prosecuzione del programma nucleare nazionale. Dopo il referendum il governo avviò progressivamente la chiusura delle centrali nucleari italiane e interruppe i progetti per nuovi impianti. Negli anni successivi i reattori ancora in funzione furono spenti e il Paese abbandonò la produzione di energia nucleare.