Ucraina, giorno di guerra 1.382: le news in diretta

Ucraina, il piano di pace di Trump e quello Ue a confronto
© Withub
© Withub
Zelensky: "Lavoreremo nel modo più costruttivo possibile con tutti i nostri partner per garantire il raggiungimento di una pace dignitosa"di Redazione online
La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.382. Linea dura di Mosca sull'Ucraina. "Kiev si ritiri dal Donbass o libereremo quei territori con la forza", avverte Putin dopo la fumata nera nei colloqui al Cremlino con gli Usa. Der Spiegel riporta una telefonata di crisi tra i leader europei nella quale Macron avrebbe avvertito che "gli Usa potrebbero tradire l'Ucraina sui territori senza chiarezza sulle garanzie di sicurezza". Washington sospende parte delle sanzioni contro Lukoil. Il leader russo in visita in India per siglare una lunga serie di accordi commerciali. E da lì lancia ancora messaggi all'Occidente.
© Withub
© Withub
I funzionari statunitensi e ucraini hanno annunciato che si incontreranno per il terzo giorno consecutivo dopo i progressi compiuti sul quadro di sicurezza, esortando la Russia a impegnarsi per la pace.