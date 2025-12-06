Logo Tgcom24
Ultimo aggiornamento: 4 minuti fa
Speciale Guerra Ucraina

LA GIORNATA IN TEMPO REALE

Ucraina, giorno di guerra 1.382: le news in diretta

Zelensky: "Lavoreremo nel modo più costruttivo possibile con tutti i nostri partner per garantire il raggiungimento di una pace dignitosa"

di Redazione online
06 Dic 2025 - 00:30

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.382. Linea dura di Mosca sull'Ucraina. "Kiev si ritiri dal Donbass o libereremo quei territori con la forza", avverte Putin dopo la fumata nera nei colloqui al Cremlino con gli Usa.  Der Spiegel riporta una telefonata di crisi tra i leader europei nella quale Macron avrebbe avvertito che "gli Usa potrebbero tradire l'Ucraina sui territori senza chiarezza sulle garanzie di sicurezza". Washington sospende parte delle sanzioni contro Lukoil. Il leader russo in visita in India per siglare una lunga serie di accordi commerciali. E da lì lancia ancora messaggi all'Occidente.

Ucraina, il piano di pace di Trump e quello Ue a confronto

Ucraina, bloccate a soffrire la fame sulle "isole della morte": il caso delle truppe russe sul fiume Dnepr

I funzionari statunitensi e ucraini hanno annunciato che si incontreranno per il terzo giorno consecutivo dopo i progressi compiuti sul quadro di sicurezza, esortando la Russia a impegnarsi per la pace.

