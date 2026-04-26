Chernobyl quarant'anni dopo: l'incubo infinito e le nuove minacce agli impianti nucleari in Ucraina e Iran

Chi visita Chernobyl oggi descrive un luogo sospeso. Da un lato, la mano dell'uomo è rimasta immobile a quel tragico 1986; dall'altro, la natura è in pieno fermento. Strade e piazze che una volta ospitavano 15.000 persone sono ora dominio della vegetazione. Cani, lupi e cavalli selvatici si muovono tra abitazioni ridotte a tane, in un paesaggio dove il silenzio è interrotto solo dal rumore del vento, degli animali e dei tecnici che sorvegliano la centrale.