"L'Ucraina chiaramente non dispone di sufficienti sistemi di difesa aerea, questo è evidente a tutti i nostri partner" ed "esistono sistemi di difesa aerea in tutto il mondo che possono aiutare". Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky riprendendo un passaggio del suo discorso serale e aggiungendo che "i Patriot devono ora essere in Ucraina, così che in futuro non ci sarà bisogno di usarli sull'intero fianco orientale della Nato".