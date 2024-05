Lukashenko: "Il mondo è a un passo dalla guerra nucleare" | Kiev: "Sventato un piano russo per assassinare Zelensky"

La guerra in Ucraina è giunta al giorno 805.

Dopo aver ordinato esercitazioni militari con armi nucleari tattiche in risposta a un possibile attacco, Lukashenko lancia il monito: "Il mondo è a un passo dalla guerra nucleare". Putin giura per la quinta volta come presidente della Russia, e nel suo discorso omaggia i militari al fronte e chiarisce: "Non rifiutiamo il dialogo con i Paesi occidentali". Intanto, il servizio di sicurezza ucraino Sbu smaschera una rete di agenti russi che complottavano per assassinare Zelensky e altri funzionari governativi. Il Cremlino aveva annunciato esercitazioni nucleari al confine ucraino dicendo che era una risposta alle provocazioni occidentali. Nuova offensiva degli hacker filorussi contro obiettivi istituzionali italiani: sono stati attaccati, tra gli altri, il sito personale del premier Giorgia Meloni e quelli dei ministeri.