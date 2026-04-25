Almeno due persone sono morte in seguito a un attacco russo contro un grattacielo a Dnipro. Il raid è avvenuto nella notte e, oltre alle vittime accertate, sono almeno cinque le persone che potrebbero essere ancora intrappolate sotto le macerie. Lo rende noto Rbc-Ucraina citando un telegramma del capo dell'Ova di Dnipropetrovsk, Oleksandr Gandzhi. "I corpi di due persone decedute sono stati recuperati dai soccorritori dalle macerie di una casa a Dnipro, danneggiata da un attacco russo", ha riferito Gandzhi. Continuano le operazioni di emergenza e soccorso. Nella notte le forze ucraine hanno rilevato un attacco con 47 missili e oltre 600 droni, il cui obiettivo principale era Dnipro.