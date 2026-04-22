Ucraina, Cremlino: "Incontro Putin-Zelensky solo per accordo finale"

Il presidente russo Vladimir Putin è pronto a incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ma questi colloqui devono essere produttivi e svolgersi nella fase di finalizzazione dell'accordo, secondo quanto affermato dal portavoce del leader russo, Dmitry Peskov. "La cosa principale è lo scopo dell'incontro. Qual è lo scopo dell'incontro? Putin ha detto di essere pronto a incontrarsi a Mosca in qualsiasi momento. La cosa fondamentale è che l'incontro abbia uno scopo e, soprattutto, che sia produttivo, e che abbia come unico scopo la finalizzazione degli accordi", ha ribadito Peskov.