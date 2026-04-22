era BLOCCATO DAL VETO di orban

Ue, via libera al prestito da 90 miliardi di euro all'Ucraina

Approvato anche il 20esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Anche quest'ultimo era rimasto bloccato dall'opposizione dell'Ungheria 

22 Apr 2026 - 13:51
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Il Comitato dei rappresentati permanenti presso l'Ue, il Coreper, ha sbloccato i due dossier riguardanti il prestito da 90 miliardi all'Ucraina e il 20esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Entrambe le pratiche erano state bloccate dall’Ungheria dell'ex primo ministro Viktor Orbán che aveva esercitato il suo diritto di veto. Se nessun Paese membro presenterà obiezioni, le due decisioni saranno formalizzate con procedura scritta entro il pomeriggio del 23 aprile.

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