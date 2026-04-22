Ue, via libera al prestito da 90 miliardi di euro all'Ucraina

Il Comitato dei rappresentati permanenti presso l'Ue, il Coreper, ha sbloccato i due dossier riguardanti il prestito da 90 miliardi all'Ucraina e il 20esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Entrambe le pratiche erano state bloccate dall’Ungheria dell'ex primo ministro Viktor Orbán che aveva esercitato il suo diritto di veto. Se nessun Paese membro presenterà obiezioni, le due decisioni saranno formalizzate con procedura scritta entro il pomeriggio del 23 aprile.