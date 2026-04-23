Sono parole veramente di pessimo gusto, è condannabile da tutte le parti politiche, comunque uno la pensi". Così il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, ha commentato le parole di Solovyev a Dritto e Rovescio su Rete 4. "Invito il signore a sciacquarsi la bocca prima di parlare dell'Italia, del governo italiano e dei cittadini italiani. Ci pensiamo noi alle nostre vicende e sono orgoglioso di quello che Giorgia Meloni e il governo italiano, fra mille difficoltà, stanno facendo per i cittadini italiani, compreso il tentativo di porre fine alle troppe guerre che in questo momento insanguinano il pianeta". Salvini ha poi aggiunto: "Però non confondiamo le parole a vanvera e maleducate di questo signore con il fatto che il Santo Padre ogni giorno giustamente chiede a tutti di porre fine a queste guerre. L'Italia non è in guerra con la Russia nè con l'Iran. Io conto che il 2026 sia l'anno per un ritorno all'equilibrio e alla pace. E parole come queste non aiutano".