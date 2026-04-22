"All'ambasciatore russo ho detto che è inaccettabile che un commentatore della televisione Russia 1, che è la televisione di Stato, usi un linguaggio volgare, inaccettabile nei confronti del Primo Ministro di uno Stato libero e democratico quale è l'Italia. Noi non ci preoccupiamo delle critiche politiche, ma gli insulti volgari, sessisti nei confronti del primo ministro sono assolutamente inaccettabili. L'abbiamo detto, l'abbiamo ripetuto", ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani in un punto stampa. "L'ambasciatore russo ha detto che il potere non ha mai offeso nessuno, ma quando si parla attraverso la televisione russa, i canali ufficiali, è ovvio che noi non possiamo accettarlo", ha aggiunto.