Vladimir Solovyov, chi è l'anchorman della tv russa che ha insultato Giorgia Meloni
Nazionalista e spesso sopra le righe, Vladimir Solovyov fu definito dagli Usa "il più energico propagandista del Cremlino". Spesso in onda con una giacca con la falce e il martello, possedeva due ville sul lago di Como (poi sequestrate)
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Vladimir Solovyov, 63 anni, è uno dei conduttori di telegiornale più famosi della Russia, dove dal 2012 conduce la popolare trasmissione "Serata con Vladimir Solovyov" su Russia-1. Considerato l'alfiere della propaganda, è lui che nelle ultime ore ha attaccato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni definendola "fascista" e "cattiva donnuccia".
Il noto anchor della tv russa, nel corso delle sue conduzioni ha lanciato i suoi strali, spesso volgari e minacciosi, contro l'Europa, la Nato e vari leader internazionali. Noto per il suo nazionalismo, è considerato molto vicino alle posizioni del presidente Vladimir Putin. Spesso conduce il programma indossando una giacca con la falce e il martello sovietici. In passato il Dipartimento di Stato Usa lo definì "il più energico propagandista del Cremlino".
I legami con l'Italia
Solovyov ha rapporti personali con l'Italia: la Fondazione Anticorruzione di Alexej Navalny scoprì che possedeva due ville sul lago di Como per un valore di otto milioni di euro, poi sequestrate, e che aveva un certificato di residenza italiano. È sotto sanzioni di Ue, Usa, Canada e Gran Bretagna dal 2022. Nell'agosto dello stesso anno, in onda sul canale televisivo Russia-1, si è definito un "terrorista" e ha chiesto la distruzione delle città ucraine insieme ai suoi abitanti.