Vladimir Solovyov, chi è l'anchorman della tv russa che ha insultato Giorgia Meloni

Solovyov ha rapporti personali con l'Italia: la Fondazione Anticorruzione di Alexej Navalny scoprì che possedeva due ville sul lago di Como per un valore di otto milioni di euro, poi sequestrate, e che aveva un certificato di residenza italiano. È sotto sanzioni di Ue, Usa, Canada e Gran Bretagna dal 2022. Nell'agosto dello stesso anno, in onda sul canale televisivo Russia-1, si è definito un "terrorista" e ha chiesto la distruzione delle città ucraine insieme ai suoi abitanti.