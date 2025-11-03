Cede la Torre dei Conti a Roma, la provocazione di Mosca: "Aiutate Kiev, ma intanto crolla l'Italia"

Al momento, da Palazzo Chigi non è arrivata una risposta ufficiale al commento russo, ma ambienti della Farnesina definiscono "fuori luogo" ogni tentativo di collegare un incidente di natura edilizia alla politica estera del Paese. Negli ultimi mesi, le relazioni tra Roma e Mosca si sono ulteriormente raffreddate a causa del sostegno italiano al governo di Volodymyr Zelensky, sia sul piano umanitario sia militare. L'Italia ha partecipato ai principali pacchetti di sanzioni europee contro la Russia e contribuito con forniture di equipaggiamenti difensivi a Kiev.