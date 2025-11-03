Roma, crolla una parte della Torre dei Conti: un operaio sotto le macerie, uno grave

L'incidente si è verificato intorno alle 11:20 in Largo Corrado Ricci, a pochi passi dal Colosseo. La Torre dei Conti, uno degli edifici più antichi della Capitale, era da tempo oggetto di lavori di consolidamento e restauro. Secondo una prima ricostruzione, una parte della struttura in muratura si sarebbe staccata durante le operazioni di intervento, travolgendo parte delle impalcature e causando il cedimento di alcune porzioni del ponteggio. Gli operai presenti hanno subito dato l'allarme e diversi testimoni hanno riferito di aver udito un forte rumore, seguito da una nuvola di polvere che ha invaso la strada. Sul posto sono arrivati in pochi minuti tre squadre operative dei vigili del fuoco e i mezzi del 118, che hanno immediatamente avviato le operazioni di soccorso. Anche il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, si è recato sul luogo.