Cronaca
CALCINACCI SULLE SCALE

Roma, crolla il controsoffitto in una scuola: nessun ferito

Tutti gli studenti evacuati dai vigili del fuoco, verifiche sulla stabilità del tetto

17 Ott 2025 - 10:28
© Vigili del Fuoco

© Vigili del Fuoco

A Roma è crollato un controsoffitto in una scuola di Roma, nella parte centrale del tetto dell'Istituto superiore Diaz. Il cedimento ha provocato la caduta di calcinacci su tutte le scale dei vari piani dell'edificio e sono intervenuti i vigili del fuoco per evacuare tutti gli studenti. Alcuni alunni hanno respirato polveri dei materiali e sono stati controllati dal personale sanitario del 118, ma non si segnalano feriti. I vigili del fuoco sono impegnati nelle verifiche sulla stabilità del tetto. 

