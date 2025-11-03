Torre dei Conti, simbolo medievale ai Fori Imperiali: il restauro e i lavori di messa in sicurezza

Nonostante gli interventi di consolidamento realizzati nel corso del Novecento, la torre presenta tuttora fragilità strutturali legate alla sua antichità e all'isolamento dovuto alle trasformazioni urbanistiche. L'apertura di via Cavour e di via dei Fori Imperiali ne ha infatti modificato il contesto statico, aumentando la vulnerabilità delle fondazioni.

Il 3 novembre 2025, durante i lavori di restauro, si è verificato un parziale crollo che ha coinvolto parte delle impalcature e di un muro di sostegno. Un operaio è rimasto ferito ed è stato soccorso in vita dal personale del 118, mentre altri tre lavoratori presenti sulle impalcature sono stati tratti in salvo dai vigili del fuoco. L'episodio, riportato da ANSA e confermato dalle autorità comunali, ha portato a un'immediata sospensione dei lavori e all'avvio di ulteriori verifiche di sicurezza sul cantiere.