EVITATA LA TRAGEDIA

Palermo, crolla il cornicione di una chiesa: ferita una turista

I calcinacci sono caduti a causa delle abbondanti piogge di questi giorni. La zona è stata transennata e la donna trasportata in ospedale

27 Set 2025 - 09:44
© Da video

© Da video

Una turista di 62 anni è rimasta ferita a Palermo dalla caduta di calcinacci dalla chiesa di Santa Ninfa, in via Maqueda. Nella serata di venerdì è crollata parte del cornicione della struttura, a causa delle abbondanti piogge di questi giorni che hanno causato anche altri danni all'edificio. La donna è stata trasportata all'ospedale Policlinico.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, Protezione civile e polizia. La zona è stata transennata e sono stati effettuati interventi per evitare altri crolli.

