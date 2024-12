Napoli, piastra di ferro lanciata da balcone colpisce in testa una turista: è gravissima

Una turista è rimasta gravemente ferita dopo essere stata colpita da una piastra metallica caduta dal secondo piano di un palazzo: stando a un testimone oculare l'oggetto non sarebbe caduto in maniera accidentale ma buttato giù da qualcuno. Indagini in corso per ricostruire quanto è successo in piazza Garibaldi, a Napoli. La ferita, una 43enne di nazionalità georgiana è stata ricoverata in codice rosso. La vicenda fa tornare alla memoria la tragedia di Chiara Jaconis, la turista padovana morta dopo essere stata colpita da un vaso mentre passeggiava nei quartieri spagnoli, e per il quale è indagata la coppia proprietaria della casa dalla quale l'oggetto sarebbe stato lanciato.