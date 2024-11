Napoli, incendio in un B&B: morta una ragazza di 28 anni

Una ragazza di 28 anni, originaria di Lecce, è morta in un incendio divampato nella notte all'interno di un B&B a Napoli, in piazza Municipio. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 4.30 riuscendo a entrare, con non poche difficoltà, all'interno dell'appartamento al settimo piano dell'edificio dove hanno trovato il corpo senza vita della ragazza, stesa a terra. Aperta un'inchiesta.