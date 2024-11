Una donna è morta in un incendio scoppiato all'interno del proprio appartamento a Mediglia, in provincia di Milano. Illesa la figlia che in quel momento si trovava insieme alla madre. Sul posto, oltre al 118 e ai vigili del fuoco, sono giunti anche carabinieri che indagano per capire quale sia stata la causa del rogo. L'appartamento posto al pianterreno dello stabile è stato messo in sicurezza.