Uno scuolabus con a bordo una decina di bambini ha preso fuoco a Bagno a Ripoli, in provincia di Firenze. Per fortuna nessuno dei piccoli è rimasto ferito. Appena il conducente ha notato il fumo, si è immediatamente fermato e ha fatto scendere i bambini, l'accompagnatrice che era con loro, e li ha allontanati per metterli in sicurezza. I piccoli sono stati poi trasferiti su un altro pulmino.