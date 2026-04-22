Era il 2022

Vladimir Solovyov, le sue ville sul lago di Como prima sequestrate e poi vandalizzate

Le due lussuose dimore di Loveno di Menaggio e Pianello del Lario furono congelate all'indomani dello scoppio della guerra in Ucraina. Ancora oggi gli immobili sono sotto sequestro

22 Apr 2026 - 17:40
© Ansa

© Ansa

Con l'Italia e il suo governo, Vladimir Solovyov deve avere il dente avvelenato, e non solo per motivi politici. Al conduttore tv, salito in questi giorni agli onori della cronaca dopo aver insultato più volte Giorgia Meloni, Roma ha sequestrato nel 2022 due principesche ville sul lago di Como, del valore di otto milioni di euro. Una a Loveno di Menaggio e l'altra a Pianello del Lario. Ancora oggi le due lussuose dimore sono sotto sequestro. I provvedimenti erano scaturiti dopo l'invasione russa dell'Ucraina, quando erano state imposte sanzioni contro gli oligarchi russi all’estero da Europa, Stati Uniti e altri Paesi.

Leggi anche

Solovyov attacca ancora Giorgia Meloni: "Sei complice di tutti i crimini dell'Italia fascista"

Vladimir Solovyov, chi è l'anchorman della tv russa che ha insultato Giorgia Meloni

Vladimir Solovyov e le ville sul Lago di Como

  A congelare i due immobili era stata la Guardia di finanza e, dopo il sequestro, Solovyov aveva pubblicamente protestato. Il conduttore tv era stato tra i primi oligarchi russi a essere colpito dal congelamento dei beni all'estero.

Leggi anche

Giorgia Meloni, insulti sulla TV russa: "Cattiva donnuccia, traditrice, fascista"

Insulti Meloni, ambasciatore russo alla Farnesina: "Mosca non ha offeso la premier"

Residenze vandalizzate

 Le due ville nel Comasco, che si trovano a pochi chilometri l'una dall'altra, sempre nel 2022 erano state anche vandalizzate: una era stata imbrattata con vernice rossa. I gesti sono probabilmente riconducibili alla guerra in corso tra Mosca e Kiev.

Scritte ingiuriose in un altra villa dell'oligarca russo Solovyev

1 di 10
© Ansa
© Ansa
© Ansa

© Ansa

© Ansa

L’altra aveva subito un tentativo di incendio: un atto dimostrativo con danni limitati perché le fiamme appiccate ad alcuni copertoni all'esterno dell'edificio in ristrutturazione, erano state subito notate dai passanti e poi spente dai vigili del fuoco. 

Misterioso incendio nella villa comasca dell'oligarca russo Solovyev

1 di 15
© IPA
© IPA
© IPA

© IPA

© IPA

Ti potrebbe interessare

videovideo
vladimir solovyov
ville
lago di como

Sullo stesso tema