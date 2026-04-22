Vladimir Solovyov, le sue ville sul lago di Como prima sequestrate e poi vandalizzate

Scritte ingiuriose in un altra villa dell'oligarca russo Solovyev
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Le due lussuose dimore di Loveno di Menaggio e Pianello del Lario furono congelate all'indomani dello scoppio della guerra in Ucraina. Ancora oggi gli immobili sono sotto sequestro
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Con l'Italia e il suo governo, Vladimir Solovyov deve avere il dente avvelenato, e non solo per motivi politici. Al conduttore tv, salito in questi giorni agli onori della cronaca dopo aver insultato più volte Giorgia Meloni, Roma ha sequestrato nel 2022 due principesche ville sul lago di Como, del valore di otto milioni di euro. Una a Loveno di Menaggio e l'altra a Pianello del Lario. Ancora oggi le due lussuose dimore sono sotto sequestro. I provvedimenti erano scaturiti dopo l'invasione russa dell'Ucraina, quando erano state imposte sanzioni contro gli oligarchi russi all’estero da Europa, Stati Uniti e altri Paesi.
A congelare i due immobili era stata la Guardia di finanza e, dopo il sequestro, Solovyov aveva pubblicamente protestato. Il conduttore tv era stato tra i primi oligarchi russi a essere colpito dal congelamento dei beni all'estero.
Le due ville nel Comasco, che si trovano a pochi chilometri l'una dall'altra, sempre nel 2022 erano state anche vandalizzate: una era stata imbrattata con vernice rossa. I gesti sono probabilmente riconducibili alla guerra in corso tra Mosca e Kiev.
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L’altra aveva subito un tentativo di incendio: un atto dimostrativo con danni limitati perché le fiamme appiccate ad alcuni copertoni all'esterno dell'edificio in ristrutturazione, erano state subito notate dai passanti e poi spente dai vigili del fuoco.
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