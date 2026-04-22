Vladimir Solovyov, le sue ville sul lago di Como prima sequestrate e poi vandalizzate

Con l'Italia e il suo governo, Vladimir Solovyov deve avere il dente avvelenato, e non solo per motivi politici. Al conduttore tv, salito in questi giorni agli onori della cronaca dopo aver insultato più volte Giorgia Meloni, Roma ha sequestrato nel 2022 due principesche ville sul lago di Como, del valore di otto milioni di euro. Una a Loveno di Menaggio e l'altra a Pianello del Lario. Ancora oggi le due lussuose dimore sono sotto sequestro. I provvedimenti erano scaturiti dopo l'invasione russa dell'Ucraina, quando erano state imposte sanzioni contro gli oligarchi russi all’estero da Europa, Stati Uniti e altri Paesi.