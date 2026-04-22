Solovyov attacca ancora Giorgia Meloni: "Sei complice di tutti i crimini dell'Italia fascista"

Il giornalista e presentatore televisivo russo, Vladimir Solovyov, ha nuovamente insultato Giorgia Meloni. Dopo le frasi in tv che hanno portato alla convocazione dell'ambasciatore russo da parte della Farnesina, Solovyov, vicino alle posizioni del Cremlino, ha pubblicato un messaggio su Telegram rivolgendosi alla presidente del Consiglio. "Signora Meloni, le parlo da ebreo, perseguitato ancora una volta dalle autorità italiane. È già successo più di una volta nella storia italiana. Non sono un propagandista, ma un ebreo e un antifascista, che si rivolge a lei, seguace del fascista Mussolini, che ha combattuto nella guerra contro il popolo sovietico e che, come Hitler, è personalmente responsabile della morte di 27 milioni di cittadini sovietici, del genocidio del popolo sovietico e dell'Olocausto contro gli ebrei", ha scritto. "Condividendo le idee di Mussolini, lei si rende complice di tutti i crimini dell'Italia fascista e, logicamente, dovrebbe esserne corresponsabile", ha aggiunto.