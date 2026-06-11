Raid americano in Iran, lanciati 49 missili Tomahawk | Trump: "Accordo o nuovi bombardamenti" | Teheran attacca le basi Usa nel Golfo

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha avvertito l'Iran che Washington tornerà a bombardare il Paese nelle prossime ore se Teheran non firmerà una proposta di accordo presentata dai negoziatori statunitensi. Trump ha riferito che durante le ondate di attacchi sferrate la scorsa notte gli Stati Uniti hanno impiegato 49 missili Tomahawk contro obiettivi militari, alcuni dei quali situati a circa 64 chilometri da Teheran. L'inquilino della Casa Bianca ha riferito che aerei militari Usa sorvolano lo spazio aereo iraniano colpendo sistemi radar e postazioni di difesa aerea nel sud-ovest del Paese, in prossimità del Golfo Persico. Trump ha sostenuto inoltre di aver ricevuto telefonate da alti funzionari iraniani che gli hanno chiesto di interrompere i bombardamenti.